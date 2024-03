Stiri pe aceeasi tema

- Politic Haralambie Epure este candidatul PNL la Primaria Alexandria martie 7, 2024 23:00 Liberalii și-au validat candidatul pentru funcția de primar al municipiului Alexandria in cadrul Biroului Politic Județean ce a avut loc in aceasta dupa-amiaza. „In ședința Biroului Politic Județean…

- Politic In Teleorman, liberalii au dat startul luptei electorale cu PSD martie 1, 2024 15:44 Liberalii teleormaneni s-au intrunit ieri in ședința Biroului Politic Județean, ocazie cu care au stabilit, printre altele, direcția in care va merge filiala județeana in alegerile locale din 9 iunie. In…

- Politic Liberalii și-au stabilit candidatul pentru funcția de primar la Buzescu februarie 16, 2024 13:18 Dupa cum a anunțat saptamana trecuta președintele interimar al PNL Teleorman, echipa liberala se consolideaza cu oameni noi și a inceput sa-și anunțe candidații la alegerile locale, chiar cu localitațile…

- Eveniment “Legea Marzescu (1924) – desființarea partidelor extremiste”, simpozion la Muzeul Județean februarie 6, 2024 13:19 Muzeul Județean Teleorman, instituție de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, organizeaza joi, 8 februarie 2024, ora 11.00, simpozionul “Legea Marzescu”…

- Politic Din culisele ședințelor PNL / Costel Barbu vrea sa-l bata pe Petre Parvu… in alegeri februarie 5, 2024 11:32 Dupa ce au traversat o perioada destul de tumultoasa, liberalii teleormaneni par sa reintre pe un fagaș mai liniștit sau cel puțin așa au dat impresia dupa recenta preluare a…

- Eveniment Vera Mitran preia conducerea Finanțelor teleormanene ianuarie 25, 2024 11:55 Schimbare la conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman – Vera Mitran va prelua, prin transfer, funcția de șef al instituției care gestioneaza finanțele publice la nivelul județului.…

- Politic A explodat butoiul cu pulbere / Scandal-monstru in ședința BPJ – PNL Teleorman ianuarie 16, 2024 17:01 Liberalii teleormaneni au refulat și au dat frau liber tuturor nemulțumirilor, adunate in ultima perioada, in fața noii conduceri a filialei județene. Așa cum am anunțat, astazi au…

- Politic Primarii plecați la PSD fac parte din noua conducere a PNL Teleorman ianuarie 15, 2024 11:52 Liberalii au validat saptamana trecuta, in Biroul Politic Național (BPN), lista de propuneri pentru componența Biroului Politic Județean al PNL Teleorman, care se remarca, din start, prin faptul ca…