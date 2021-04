Liberalii s-au reunit în ședință. Cîțu și Voiculescu, absenți Luni, de la ora 10.00, liberalii s-au reunit inainte ca ședința coaliției sa aiba loc. Ședința are loc in contextul tensiunilor care au aparut intre partenerii de coaliție. Premierul Florin Cițu nu participa la aceasta ședința, conform stiripesurse.ro. De asemenea, se pare ca nici ministrul Sanatații Vlad Voiculescu nu va fi prezent, conform A3. Dupa evacuarea pacienților de la Spitalul Foișor, mulți dintre liberali i-au cerut premierului Cițu sa-l schimbe din funcția de ministru al Sanatații pe Vlad Voiculescu. Vicepreședintele PNL, Ben Oni Ardelean, a cerut public demiterea ministrului Sanatații,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca romanii ar mai putea avea incredere in sistemul de sanatate dupa ce s-a intamplat, vineri, la Spitalul Foișor, ministrul de Interne Lucian Bode a dat un raspuns surprinzator. Lucian Bode spune ca atunci cand o persoana se imbolnavește trebuie sa aiba incredere in Dumnezeu și in sistemul…

- Premierul Florin Cițu a dublat ieri conferința de presa a lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, aparent dintr-o eroare. Dar o greșeala care este, mai degraba, intenționata, prin care arata cine este mai important in Guvern. Startul conferinței lui Florin Cițu l-a prin in offside pe Vlad Voiculescu,…

- La cateva ore de la declarațiile facute duminica dupa-amiaza, premierul Florin Cițu a reluat ideile din conferința de presa intr-o postare pe Facebook, in care sugereaza, fara sa rosteasca nume, ca demisia pe care o așteapta este cea a lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații. „Este un lucru pe care…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2021, de 1.249.283, dintre care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor. Din totalul celor 801.364 de angajati din administratia publica centrala,…

- Ședința de Guvern de astazi este a doua in aceasta saptamana, dupa ce, miercuri, guvernanții au avut o intalnire in care au stabilit prioritațile pentru perioada urmatoare.Florin Cițu - premierul Romaniei a declarat, dupa ședința de Guvern, ca ministrul Sanatații va avea saptamanal conferința de presa…

- Ministerul Finantelor va aloca banii necesari pentru plata salariilor personalului medical din centrele de vaccinare, de indata ce va primi solicitarea de la Ministerul Sanatatii, precizeaza institutia printr-o postare pe pagina de Facebook. "Referitor la informatiile prezentate in cadrul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Bogdan Oprea, si-a anuntat, joi, demisia din functie. “De astazi revin exclusiv la cariera mea didactica, de cercetare si la proiectele de voluntariat care m-au imbogatit atat de mult sufleteste in ultimii ani. Colaborarea mea cu Ministerul Sanatatii inceteaza,…

- Ministerul Sanatatii promoveaza vaccinul anti-COVID 19 folosind imaginea Catedralei Ortodoxe din Timisoara. Vicepresedintele PNTCD, , europarlamentarul Cristian Terhes, nu este de acord cu o astfel de promovare, tinand cont de faptul ca in postare, crucile Catedralei Ortodoxe din Timisoara au fost taiate.…