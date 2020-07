Liberalii nu-l mai ascultă pe ARAFAT! Prefectul INFECTAT s-a externat la cerere Mircea Abrudean, fost membru PNL, uns de partid prefect de Cluj s-a externat la cerere, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Abrudean și soția sa au un bebeluș care a inceput sa se simta rau. Cei doi l-au dus pe micuț la spital, acolo unde medicii l-au testat și de coronavirus, iar bebelușul a fost pozitiv. Prefectul de Cluj și soția sa sunt ambii pozitivi, insa nu au simptome, așa ca, dupa cateva zile petrecute in spital, au decis sa se externeze, anunța Romania TV. Culmea, Abrudean a fost membru PNL, partid care l-a numit prefect de Cluj și care vrea sa voteze o lege prin care romanii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

