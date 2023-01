Lia Bugnar, un nou atac la adresa producătorilor Asia Express: „Ești la mâna lor” Lia Bugnar și Maria Buza au format una dintre echipele din sezonul 3 de la Asia Express, insa și-au caștigat antipatii in randul fanilor emisiunii de la Antena 1. Dupa ce a vazut imaginile difuzate la TV, Lia Bugnar a luat foc, iar acum a revenit cu o alta acuzație dura la adresa producatorilor Asia Express. Lia Bugnar spune ca nu s-ar mai intoarce vreodata in competiția de la Antena 1. Scenarista serialului Clanul, de la Pro TV, susține ca imaginile vazute de telespectatori la TV nu ar fi decat o distorsionare a realitații. Ea s-a plans ca echipa ei a aparut foarte puțin pe post, dar a dezvaluit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reality show-ul matrimonial Mireasa revine din 16 ianuarie cu cel de-al șaptelea sezon, la Antena 1. Simona Gherghe este pregatita sa revina pe micile ecrane. La nici o luna de la marea finala a sezonului cu numarul sase, reality show-ul matrimonial care a reusit sa creeze dependenta in randul telespectatorilor…

- Simona Gherghe, Razvan Sandulescu, soțul ei, și cei doi copii ai lor au plecat acum cateva zile din Romania, cu destinația Italia. Prima vacanța din an au vrut sa o petreaca la schi, dar, neașteptat, prezentatoarea s-a accidentat și a ajuns la spital. Ieri, pe contul ei oficial de Instagram, Simona…

- Doinița Oancea revine, din 12 ianuarie, pe micul ecran, in noul serial „Lia, soția soțului meu”. Producția va incepe la Antena 1 și va fi difuzat joia, de la 20.30. Actrița iși va surprinde fanii cu un personaj negativ, diferit fața de rolurile interpretate pana acum. Cea care a mizat pe ea este Ruxandra…

- Ionuț Popa a participat la „Survivor Romania” 2022, emisiunea difuzata la Pro TV anul acesta. Intr-un interviu pentru Fanatik , sportivul a recunoscut ca a primit o alta propunere in televiziune, de fata aceasta de la Antena 1. El a refuzat insa sa fie ispita la „Insula iubirii”, emisiune care se filmeaza…

- Lia Bugnar, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe de la noi, a vorbit in cadrul unui interviu pentru Fanatik despre cariera sa in lumea teatrului. Scenarista serialului „Clanul” a povestit și despre Marius Manole, actorul cu care s-a speculat la un moment dat ca ar fi avut o altfel de…

- Augusta Lazarov, in varsta de 49 de ani, a fost soția regretatului Valeriu Lazarov din 2004 pana in 2009, iar dupa moarea acestuia, producatoarea TV s-a recasatorit cu Actorul Andreas Petrescu. Cei doi s-au cunoscut in 2014. Acum, Augusta a povestit cul și-a cunoscut soțul și cum a decurs prima intalnire.…

- Pe langa cele 72 de victime, alte 14 persoane sunt date disparute, iar 33 au fost ranite, a informat directorul Apararii Civile. Cel mai afectat a fost satul Kusiong, unde serviciile de intervenție au gasit zeci de cadavre.Peste 7 mii de oameni au fost evacuați inainte de declanșarea furtunii. Furtuna…