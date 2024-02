Cele mai emoționante povești de la 112. Ce au auzit operatorii STS pe fundal Operatorii de la STS sunt puși mereu in situații dificile. Uneori aud povești de viața emoționanta, in timp ce in alte cazuri lucrurile pot fi dificile. Doar in 2023, operatorii STS ai Serviciului de urgența 112 au preluat 10.489.979 de apeluri, din care 53,82% au reprezentat urgențe. Și se pare ca operatorii de la 112 s-au confruntat cu diverse situații, iar cele mai emoționante au fost cele in care au fost nevoiți sa interacționeze cu copiii. ”Trebuie sa vorbim calm cu ei, trebuie sa avem grija sa nu punem mai multe intrebari odata, astfel incat copilul sa nu se incurce, sa nu ințeleaga exact… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Operatorii STS ai Serviciului de urgența 112 au preluat, anul trecut, peste 10 milioane de apeluri. STS da exemplul unui apelant din județul Argeș, care a sunat fara a avea o urgența de aproape 31.000 de ori in decursul unui an, folosind mai multe numere de telefon. Apelurile au presupus un timp de…

