LG Electronics se retrage de pe piața smartphone-urilor ​LG Electronics anunța ca la jumatatea anului va ieși de pe piața smartphone-urilor, dupa ce compania nu a gasit un cumparator pentru divizia care a avut pierderi cumulate de 4,5 miliarde dolari în ultimii șase ani. LG a fost la un moment dat locul trei pe piața, dar a decazut apoi și a ajuns acum sa aiba doar 2% din piața mondiala, cu vânzari de 23 milioane unitați anul trecut, de zece ori sub Samsung.



Compania cunoscuta pentru telefoane de succes precum LG Nexus 5 se va concentra pe alte domenii, precum componente pentru mașini electrice, dispozitive smart home și robotica.



Ieșirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

