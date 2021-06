Letiţia Pupăzeanu este noul director executiv al Camerei de Comerţ Americane în România, de la 1 iulie “Letitia Pupazeanu devine directorul executiv al Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham Romania) incepand cu 1 iulie 2021, preluand acest rol de la Anca Harasim, directorul executiv al organizatiei timp de 21 de ani”, a informat AmCham. Anca Harasim va continua sa sprijine activitatea AmCham din rolul de consultant de management pana la finalul lunii martie 2022. “Alaturi de colegii din echipa AmCham vom ramane dedicati misiunii de a promova viziunea comunitatii AmCham si prioritatile pentru dezvoltarea sustenabila a economiei romanesti si a climatului investitional din tara noastra.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Construirea de autostrazi in Romania va fi finanțata cu 27% din fondurile PNRR, pe langa alocarile pentru Sanatate, Educație și Energie. Printre condițiile puse de Comisia Europeana este cea ca PNRR sa fie prezentat in Parlament, potrivit unor surse Digi24. Premierul Florin Cițu a incercat sa convinga…

- 27% din banii din PNRR ar urma sa mearga pe construirea de autostrazi, în timp ce miliarde de euro vor fi alocate pentru Sanatate, Educație și Energie, potrivit unor surse Digi24. Printre condițiile puse de Comisia Europeana este cea ca PNRR sa fie prezentat…

- 27% din banii din PNRR vor merge pentru construirea de autostrazi. Totodata, miliarde de euro vor fi alocate și pentru Sanatate, Educație și Energie, potrivit unor surse Digi24. Printre condițiile puse de Comisia Europeana este cea ca PNRR sa fie prezentat in Parlament.

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca, in privinta proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta, Comisia Europeana a apreciat componentele de educatie, infrastructura de sanatate, feroviara si impaduriri. "Comisia Europeana a apreciat unele componente (din proiectul prezentat…

- Niciun salariu al angajatilor din Educatie si din Sanatate nu va scadea dupa elaborarea noii legislatii privind salarizarea bugetarilor, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la Digi 24, relateaza Agerpres. "In Memorandum (privind stabilirea principiilor…

- Roxana Nemeș a lipsit o perioada de la jocurile de la "Survivor Romania", din cauza problemelor de sanatate. Medicii au descoperit ca are probleme cu vezica biliara, așa ca i-au facut o serie de analize. A revenit in concurs, dar urmeaza o dieta și un tratament. In urma cu aproximativ o saptamana, Roxana…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor aloca in acest an 5 milioane de lei de la buget pentru finantarea programelor de educatie, asistenta sociala si sanatate mentala, informeaza reprezentantii Primariei. Potrivit acestora, programele vizeaza, printre altele, marirea numarului de crese, dezvoltarea…

- Președintele Klaus Iohannis ofera detalii despre sumele ce vor ajunge in sanatate, educație și alte domenii prin PNRR. In serviciile de sanatate urmeaza sa ajunga 3 miliarde de euro, iar la educație 4 miliarde.