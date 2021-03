Stiri pe aceeasi tema

- Letiția Moisescu a nascut in mare secret, in urma cu o saptamana. Artista, care a devenit mama de gemeni, mai are o fetița, in varsta de un an, iar acum a adus pe lume doi baieți. Interpreta a nascut doi baieți, la o clinica privata din Capitala și acum a facut primele declarații, pentru Spynews.ro…

- Olguța Berbec a devenit mamica pentru a doua oara și este in culmea fericirii. Chiar și așa, vedeta a povestit la Antena Stars cu ce probleme s-a confruntat dupa ce a nascut. Prin ce momente a trecut artista de muzica populara?

- Amna va fi supusa unei intervenții chirurgicale dupa ce a participat la Survivor Romania. Cu ce probleme de sanatate se confrunta artista? Amna se opereaza Amna a avut probleme de sanatate pe parcursul șederii sale in Republica Dominicana, iar acum este nevoita sa se opereze. Artista și-a anunțat fanii…

- Cu siguranța va aduceți aminte de celebra Nikita, cea care era numita ”fata rea de carier” in urma cu mai mulți ani! Aceasta are grave probleme de sanatate și a ajuns de urgența la spital!

- Ion Dichiseanu a ajuns in stare grava la spital, fiind internat de urgența pe secția de Terapie Itensiva cu probleme serioase la plamani! Actorul a fost recent externat, dupa ce a suferit o pneumonie severa.

- La 1 Februarie 1852 s-a nascut marele scriitor roman Ion Luca Caragiale, in localitatea Haimanale, din județul Prahova, astazi localitatea I. L. Caragiale din județul Dimbovita,primul nascut al lui Luca Caragiale și al Ecaterinei. Ion Luca Caragiale, dramaturg, comentator politic. Este considerat a…

- Mary J. Blige a interpretat o piesa compusa pentru filmul Mudbound in cadrul decernarii premiilor Oscar 2018.Mary J. Blige n. 11 ianuarie 1971 este o cantareata, compozitoare si actrita americana, care a primit noua premii Grammy.Mary J. Blige a interpretat o piesa compusa pentru filmul Mudbound in…

- Irina Rimes a ajuns de urgenta la spital din cauza unei probleme grave de sanatate, inainte de revelionul 2019 Sfarsitul anului 2019 a fost unul nu tocmai usor pentru celebra cantareata Irina Rimes. Cantareata a ajuns de urgenta la spital din cauza unei probleme grave de sanatate. Aceasta a suferit…