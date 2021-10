Stiri pe aceeasi tema

- Les Films de Cannes a Bucarest are loc intre 22 și 31 octombrie și prezinta publicului bucureștean o selecție de peste 80 de filme, majoritatea in premiera, pentru multe dintre ele festivalul...

- Autoritatile se balbaie in loc sa ofere explicatii clare. Premierul Natalia Gavrilita a declarat ca noile restrictii, care intra in vigoare in 1 octombrie pentru zonele aflate sub Cod rosu de COVID, sunt "reguli de bun simt".

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, și cel al Sanatații, Ioana Mihaila, au anunțat care vor fi noile reguli pentru deschiderea școlilor. Noul an școlar incepe in 13 septembrie. Astfel, pana la atingerea ratei de infectare de șase la mia de locuitori in localitate, toate școlile,…