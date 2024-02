Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii a lansat programul E-patrimoniu, o inițiativa care presupune o investiție de 45 de milioane de euro și reprezinta „efortul național de digitalizare a patrimoniului cultural imobil al Romaniei„. Anunțul a fost facut de catre ministrul Culturii, Raluca Turcan, sambata, la Alba Iulia,…

- Ministerul Educației condus de ministra liberala Ligia Deca va demara un program de instruire a 100.000 de cadre didactice in pedagogia digitala. Investiția totala de 80 milioane euro va fi folosita pentru creșterea competențelor digitale ale cadrelor didactice. Masura pregatește sistemul educațional…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a semnat un imprumut de 40 milioane euro cu compania austriaca Eldrive Holding GmbH pentru instalarea a 8.472 de statii de incarcare a vehiculelor electrice (VE) in Bulgaria, Lituania si Romania in urmatorii trei ani, ca sprijin pentru mobilitatea verde si pentru…

- Legea privind activitatea și plata prestatorului casnic a intrat in vigoare la 1 ianuarie, in prezent fiind operaționalizata și platforma electronica in care sunt inregistrate bnele, menajerele, etc.

- Pana cand se pot depune cererile de acord pentru finantare in cadrul Programului ConstructPlusSesiunea de depunere a cererilor de acord pentru finantare in baza schemei de ajutor de stat instituita prin Programul national ConstructPlus va fi deschisa din 15 februarie, iar bugetul alocat pentru anul…

- Firmele care vor sa faca investiții in producția de materiale de construcții, in Romania, vor putea obține ajutoare de stat in cadrul programului ConstructPlus 2024, cu un buget de 149 milioane de euro in acest an, pentru care s-a anunțat oficial perioada de inscrieri.

- Guvernul va acoperi parțial cheltuielile suportate de administrația publica locala pentru achitarea sporului lunar in valoare de 1300 de lei pentru angajații administrațiilor publice locale. De asemenea, urmeaza a fi alocate mijloacele financiare suplimentare pentru Programul „Satul European”. O decizie…

- Membrii PNL din Comisiile pentru agricultura ale Parlamentului „privesc cu maxima ingrijorare turnura neașteptata” pe care a luat-o poziția oficiala a Romaniei, exprimata de ministrul agriculturii Florin Barbu in fața forurilor europene, in ceea ce privește propunerea Comisiei Europene care reglementeaza…