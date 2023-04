Stiri pe aceeasi tema

- Jador are motive sa radieze de fericire! Indragitul cantareț iși sarbatorește astazi, pe data de 25 martie, ziua de naștere. Cați ani a implinit cunoscutul manelist. Artistul a primit numeroase urari din partea fanilor sai.

- Sarbatoare mare in familia lui Vali Vijelie! Fiica sa a implinit 24 de ani, iar artistul a marcat momentul așa cum se cuvine. Cantarețul a organizat o petrecere pentru Cati și a postat un mesaj emoționant.

- Pe 9 martie, in ziua in care Ion Caramitru ar fi sarbatorit 81 de ani, la Institutul Cultural Roman de la Londra a avut loc vernisajul in memoriam „Beyond the Stage” (Dincolo de scena), cu imagini inedite ale marelui actor, realizate de fotograful TNB, Fl

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Victor Dorobanțu a oferit un interviu chiar de la ziua lui de naștere. Celebrul actor și-a sarbatorit ziua la un club cunoscut din Herastrau, București, iar alaturi de el a fost și frumoasa lui iubita. „Mana” din serialul Wednesday, așa cum i se mai spune, s-a…

- Sora Emiliei Ghinescu și-a sarbatorit ziua de naștere, așa ca, artista a postat un mesaj emoționant pentru Carmen. Se pare ca interpreta de muzica populara și sora sa au o relație speciala.

- Leonard Miron a povestit, de curand, peripețiile prin care a trecut, dupa ce a plecat in croaziera, alaturi de iubitul sau, Miguel. Cei doi și-au dorit sa viziteze și alte locuri, dar au avut parte și de cateva momente de panica, dupa ce vasul a fost prins in mijlocul unei furtuni.

- Gheorghe Hagi a implinit astazi 58 de ani. Fostul capitan al echipei naționale a primit o mulțime de mesaje de la foștii colegi, iar jucatorii de la Farul i-au adus un tort. Și la conferința de presa, desfașurata inaintea partidei cu CS Universitatea Craiova, a avut parte de un moment special. Jurnaliștii…

- Un atac cu arma a avut loc sambata la o biserica catolica din Londra. In urma atacului, o fetita de sapte ani era in stare critica si alte cinci persoane au fost ranite. Credinciosii, care venisera sa asiste la un serviciu religios dedicat unei mame si fiicei sale, care au murit in noiembrie, au fugit…