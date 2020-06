Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis ca tehnicianul Leo Grozavu sa fie suspendat doua jocuri si penalizat cu 320 de lei pentru abaterile din Cupa Romaniei, potrivit news.ro.Miercuri, Sepsi a invins cu scorul de 5-1 Poli Iasi, in turul semifinalelor competitiei. Citește și: Silviu…

- FCSB a invins cu scorul de 3-0 (1-0) formatia Dinamo, joi seara, pe stadionul Dinamo din Capitala, in prima mansa a semifinalei Cupei Romaniei.Golurile au marcate de Adrian Popa (32), aflat la prima reușita in Derby de Romania, de Darius Olaru (74) si de Cristian Dumitru (83).La finalul meciului, Adrian…

- Leo Grozavu a fost trimis in tribuna de Ovidiu Hațegan inca din minutul 4 al semifinalei de Cupa Sepsi - Poli Iași, scor 5-1. Antrenorul covasnenilor i-ar fi spus „centralului”: „Ești arbitru FIFA, dar faci numai circ”. Leo Grozavu și-a condus echipa la meciul tur cu Poli Iași din tribuna dupa ce in…

- Ziarul Unirea VIDEO: Nicolae Carnat, aproape de o calificare istorica in finala Cupei Romaniei! Jucatorul din Alba, gol in semifinala Sepsi Sf. Gheorghe – Poli Iași 5-1 Nicolae Carnat este aproape de o calificare istorica in finala Cupei Romaniei, dupa ce Sepsi Sf. Gheorghe a umilit Poli Iași in manșa…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Poli Iași joaca astazi, de la 20:00, prima manșa a semifinalei Cupei Romaniei. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 20:00 » Sepsi - Poli Vezi AICI live + statistici Rednic vrea sa salveze sezonul Sepsi și Poli…

- Sepsi Sf. Gheorghe și FC Hermannstadt au remizat, scor 1-1, in etapa cu numarul 3 din play-out. Leo Grozavu (52 de ani) a fost furios imediat dupa meci, și-a certat jucatorii pe teren, dar s-a calmat pana in momentul interviurilor. „Am fost echipa care a incercat sa joace mai mult, dar nu a fost suficient.…

- Comisia de Disciplina si Etica a FRF, intrunita miercuri, a decis ca gruparea Petrolul Ploiesti sa fie penalizata cu 7500 de lei din cauza scandarilor fanilor la meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, potrivit news.ro.“In baza art. 82/1 si 3/b coroborat…

- In meciul cu Politehnica Iasi, din etapa a 11 a a a Ligii 1 de fotbal virtual, FC Viitorul a inregistrat cea mai categorica victorie de pana atunci, scor 13 0.Echipa de pe litoral este reprezentata in competitia organizata de Liga Profesionista de Fotbal de Robert Dumitru, gamer profesionist, component…