- In ciuda condițiilor meteo nefavorabile, protestele de la Afumați continua. Fermierii și transportatorii, uniți in nemulțumire, au creat momente de extrema tensiune dupa ce un primar PSD i-a facut mincinoși pe protestatari. Moise Dorin Romica, primar PSD al comunei Movila Banului din județul Buzau și…

- Protestul din Piața Constituției va continua și marți, fara nicio persoana, cel mai probabil, dupa ce luni nu s-a prezentat nimeni, iar sambata au aparut cațiva cetațeni care s-au strans pe langa un tractor mai mult simbolic urcat pe o platforma. Zona va ramane blocata și marți, ultima zi aprobata de…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a facut marti un apel catre toti fermierii din tara care protesteaza sa mearga acasa, avand in vedere ca a pus la dispozitie toate resursele necesare pentru ca in anul 2024 agricultura din Romania sa fie una performanta.Desi asociatiile de fermieri au transmis,…

- Fermierii și transportatorii din intreaga țara, reprezentand o coaliziune semnificativa de angajați și lucratori independenți, au emis astazi un comunicat de presa prin care aduc in atenția opiniei publice și a Guvernului preocuparile lor, subliniind necesitatea unor soluții concrete in loc de negocieri…

- Este a treia zi de protest, iar fermierii incearca sa ajunga cu tractoarele și tirurile in Piața Victoriei. Sute de tiruri și tractoare se indreapra spre Bucuresti. Protestatarii au facut demersuri pentru realizarea cererii de protest pe care Nicușor Dan, Primarul general al Capitalei a oferit asigurari…

- In aceasta seara, George Simion, liderul AUR, a fost huiduit și criticat dur de catre protestatarii adunați in Chiajna, in cadrul manifestației ample a transportatorilor și fermierilor care zguduie Romania. Simion și-a facut apariția alaturi de o echipa de televiziune, insa a fost intampinat cu ostilitate…

- Fermierii apreciaza ajutorul obținut prin programul „Tomata”, dar Costel Vanatoru, directorul Bancii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzau, crede ca ar trebui imbunatațit pentru a favoriza zestrea genetica naționala de semințe de tomate și legume, nu pe cea din import. In aceasta toamna, Executivul…