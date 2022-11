Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv Bob Chapek a trimis memoriul liderilor Disney, spunand ca compania instituie o inghetare tintita a angajarilor si anticipeaza „niste mici reduceri de personal”, deoarece incearca sa gestioneze costurile. „In timp ce anumiti factori macroeconomici sunt in afara controlului nostru,…

- Aproape 25% dintre clienții evoMAG aleg sa plateasca in rate produsele achiziționate in campania Black Friday, in creștere cu aproximativ 30% fața de aceeași perioada a anului trecut. Cererea de soluții alternative la plata clasica (intr-o singura tranșa) s-a amplificat in contextul unui mediu economic…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi intr-un discurs ținut in cadrul Clubului de Discuții Valdai ca, mai devreme sau mai tarziu, Occidentul va trebui sa discute despre viitorul sau comun cu Rusia. Principalele declarații facute de teroristul de la Kremlin: ultimele evenimente globale s-au…

Compusa din doua modele, noua serie Pixel 7 vine cu putine schimbari de design, dar foloseste o noua versiune a chipset-ului dezvoltat intern de Google.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 26 septembrie 2022, urmatoarele decrete:Decret privind numirea domnului Dan Mihai Țalnaru in calitatea de membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, pentru un mandat de 4 ani;Decret privind eliberarea din funcția de judecator…

- Blue Air transmite, joi, ca aproximativ 230.000 de pasageri sunt afectati de anularile zborurilor, acestia primind trei variante – reprogramarea zborului, crearea unui portofel virtual pentru viitoare achizitii si rambursarea. Peste 17.500 de portofele electronice au fost create totalizand 1,9 milioane…

- Lucrarile de modernizare la patru dintre cele sase benzi pe fluxul de sosiri de la Otopeni incep de luni și sunt estimate sa dureze pana la jumatatea lunii februarie 2023, a anunțat luni Compania Naționala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat citat de News.ro. Lucrarile se vor derula etapizat,…

Gigantul energetic rus Gazprom a anunțat vineri, invocand probleme tehnice, ca nu este posibila repornirea la timp a conductei Nord Stream 1, care face legatura cu Germania, scrie The Guardian. Compania rusa urma sa reia sambata livrarile prin aceasta conducta.