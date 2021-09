Stiri pe aceeasi tema

- Grupul pop suedez ABBA a prezentat joi un nou album cu piese originale, primul de când cei patru membri ai lor s-au desparțit în urma cu aproape 40 de ani, scrie AFP.„Am facut un nou album”, au declarat Björn Ulvaeus, în vârsta de 76 de ani, și Benny Andersson,…

- ABBA se reunesc dupa 40 de ani de pauza! Fenomenala formație ce a dominat topurile in anii ’70-’80 va susține azi o conferința de presa la Stockholm in care cei patru magnifici artiști vor anunța lansarea unui nou album și o noua serie de concerte. In 2000, trupei suedeze i s-a oferit suma de un miliard…

- Formația legendara ABBA urmeaza sa lanseze saptamana viitoare un nou material muzical dupa o pauza de aproape 40 de ani. Celebra formatie suedeza, cunoscuta pentru hitul „Dancing Queen”, compusa din muzicienii Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Benny Andersson si Anni-Frid Lyngstad, va lansa primul sau…

- ABBA, legendara trupa suedeza, revine pe scena muzicii dupa o pauza de 39 de ani. Cei patru artiști, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus si Benny Andersson, au pregatiti piese noi. Cand urmeaza sa fie lansate.

- Legendarul grup ABBA ar urma sa lanseze saptamana viitoare un nou material muzical, pentru prima data dupa aproape patru decenii, si a dezvaluit totodata noi informatii despre viitorul sau proiect "ABBA Voyage", relateaza joi site-ul contacmusic.com. Celebra formatie suedeza, cunoscuta pentru…

- Legendarul grup ABBA ar urma sa lanseze saptamana viitoare un nou material muzical, pentru prima data dupa aproape patru decenii, si a dezvaluit totodata noi informatii despre viitorul sau proiect "ABBA Voyage", relateaza joi site-ul contacmusic.com. Celebra formatie suedeza, cunoscuta…

- Dispeceratul Național Salvamont ii acuza pe jandarmii montani ca și-au asumat meritul recuperarii unui grup de turiști amenințați de o ursoaica, dar ca de fapt oamenii au fost scoși din zona de un echipaj Salvamont Bucegi, in timp de jandarmii au facut „taximetrie”. „Inca o minciuna a bravilor jandarmi…

- Masurile foarte dure impuse de Japonia ca urmare a epidemiei de Covid 19 pentru participanții la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo a generat o mare nemulțumire in randul conducerii Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR). Printre restricțiile impuse de japonezi se numara reducerea la minim a…