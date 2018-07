Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor va vota, joi, decizional, proiectul de lege privind Codul administrativ, care prevede, printre altele, eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in administratia locala, dar si instituirea de pensii speciale pentru alesilor locali.

- Primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor județene au dreptul, la incetarea mandatului, la indemnizatie speciala pentru limita de varsta, au stabilit membrii Comisiei speciale pentru elaborarea Codului administrativ, din Camera Deputaților. Vicepremierul Paul Stanescu nu le…