- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, cu 248 de voturi pentru si 34 contra, in calitate de for decizional, astfel ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Sedinta de vot final a fost condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. In…

- Legea offshore a fost adoptata de Camera Deputaților, camera decizionala, cu 248 de voturi „pentru” și 34 de voturi impotriva”. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Potrivit proiectului adoptat de deputați, Guvernul va putea impune restricții temporare atat de preț, cat și de vanzare…

- Dupa o ședința marcata de scandal , comisiile reunite de industrii si buget-finante din Camera Deputatilor au dat marți, 17 mai, raport favorabil legii offshore, care urmeaza sa intre la vot final in plen, miercuri, 18 mai. Toți parlamentarii prezenti au votat „pentru” raport favorabil, cu excepția…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat, marti, ca legea offshore este foarte importanta si nu intelege graba cu care actul normativ este trecut prin Parlament, beneficiarul gazelor din Marea Neagra fiind o companie de stat, dar nu a statului roman, ci a celui austriac. „Este o lege foarte…

- Proiectul legii offshore pentru deblocarea investițiilor pentru extragerea gazelor din Marea Neagra a fost dezbatut, marti, 17 mai, in comisiile de buget, finante si industrii din Camera Deputatilor. Inainte de inceperea sedintei, liderul AUR, Gerge Simion, a protestat fata de faptul ca ministrul PNL…

- Legea offshore, care a fost mereu o prioritate pentru PNL, a fost adoptata de Senat, a anunțat deputata PNL de Suceava, Angelica Fador. ”Aceasta a fost depusa in Parlament de Partidul Național Liberal, prin semnatura premierului Nicolae Ionel Ciuca și a ministrului Energiei, Virgil Popescu”, a subliniat…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de modificare a legii offshore, care va debloca investițiile pentru extragerea gazelor de la Marea Neagra. Proiectul, aflat in procedura de urgența, merge spre Camera Deputaților.

Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca legea offshore va fi depusa saptamana aceasta in Parlament, joi urmand sa aiba loc o noua discutie in cadrul coalitiei. Liderul PSD a spus ca ministrul Energiei este plecat din Romania si in seara aceasta ajunge in tara.