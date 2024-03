Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 7 martie 2024:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexa nr. I si II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri PROIECTE DE ORDONNAȚE DE URGENȚAPROIECT…

- Iohannis a promulgat legea care aproba majorarea limitei Programului „Anghel Saligny”, prin suplimentarea bugetului alocat initial pentru a asigura accesul la servicii esentiale populatieiPresedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2022…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat in perioada 19-23 februarie un numar de 47 controale, care au vizat atat domeniul relațiilor de munca, cat și domeniul securitații și sanatații in munca. Au fost aplicate 45 sancțiuni contravenționale in valoare de…

- Bogdan Ivan, Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, a anunțat ca robotul ION este in curs de actualizare pentru a deveni și mai util cetațenilor romani. El a specificat ca, prin incorporarea unui nou modul bazat pe tehnologia Chat GBT, ION va putea oferi in viitorul apropiat soluții concrete…

- Ieri, la invitația Excelenței Sale, Dr. Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la București, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a avut consultari extinse cu reprezentanții companiilor germane din Romania. „Digitalizarea Romaniei devine realitate prin soluțiile informatice create…

- Sute de taximetriști au protestat in centrul Capitalei, chiar in fața Parlamentului. Principala lor revendicare este fiscalizarea serviciilor de ridesharing la fel ca taximetria.Taximetriștii amenința ca nu vor renunța la proteste și vor chiar sa blocheze marile orașe daca Guvernul nu le rezolva urgent…

- Reprezentanți ai Guvernului au avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu membri ai organizațiilor și structurilor din domeniul taximetriei și transportului alternativ, in contextul protestelor declanșate de aceștia. Cele doua parți au avut un schimb de opinii cu privire la modalitatea de reglementare…

- ”Salut semnarea acordului dintre Orange si Guvernul Romaniei in vederea fuzionarii Orange Romania si Orange Romania Communications, fosta Telekom Romania Communications. Este un proiect de mare anvergura, in care Orange va detine 80% din capitalul social si 80% din drepturile de vot in entitatea rezultata,…