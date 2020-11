Stiri pe aceeasi tema

- In acest sens, redeventa miniera este definita ca fiind „suma datorata conform legii de catre titular pentru concesionarea/administrarea activitatilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului”, conform proiectului adoptat marti de catre deputati. Totodata, „redeventa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Una dintre prevederile actului normativ vizeaza eliminarea posibilitatii impacarii in cazul infractiunilor de furt calificat.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care modifica plafonul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 de metri patrati. Potrivit legii pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011, care prevede acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecarui copil si familiei acestuia, pachet ce include servicii de baza si de informare in domeniul sanatatii, educatiei…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege initiat de PNL care modifica legea minelor in sensul ca un procent de 80% din fiecare redeventa miniera cuvenita bugetului de stat sa fie transferat autoritatii locale pe al carui teritoriu administrativ se desfasoara exploatarea…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.45 din Legea minelor 85/2003, in sensul ca un procent de 80% din fiecare redeventa miniera cuvenita bugetului de stat sa fie transferat autoritatii locale pe al carui teritoriu administrativ se desfasoara exploatarea pentru care s-a incasat…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, marti, in calitate de for decizionla o modificare la Legea minelor care prevede ca 80% din redeventa miniera obtinuta din activitati de exploatare a resurselor la suprafata si a apelor minerale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit la bugetul autoritatilor…

- Maramuresul este o zona binecuvantata: are pe teritoriul sau bogatii naturale de nepretuit. Din pacate, conducatorii politici care s-au perindat in ultimii 30 de ani la carma judetului, in loc sa depuna eforturi pentru a le exploata in beneficiul maramuresenilor, le-au ignorat. Solutia Dobocan pune…