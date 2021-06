Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy, baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, susține ca a cerut ajutorul altor interlopi pentru a-l potoli pe Nelson Mondialu. ”Sunt tot la Coccinelle și am vorbit cu Adrian Corduneanu, am vorbit cu Ionica și cu Razvan de la Pitești, care a spus ca Nelson Mondialu iși cere scuze acum…

- Fulgy și Denisa Depsa sunt foarte buni prieteni, insa aproapierile dintre ei au dat de ințeles ca ar fi vorba de mai mult decat atat. Acum fiul Clejanilor spune adevarul despre presupusa relație.

- S-au aflat mai multe detalii despre scandalul momentului in care este implicat Fulgy, fiul Clejanilor. Toata lumea a crezut ca acesta se afla intr-un conflict cu Alex Velea, ce a lansat de curand o piesa ce a nascut controverse, dar partenerul Antoniei a ținut sa clarifice toate lucrurile printr-o simpla…

- Scandalul iscat dupa ce fiul Clejanilor, Fulgy, a fost prins drogat ia amploare. Artistul face acuzații și spune ca ar fi inhalat fum de la studioul lui Alex Velea, acolo unde mai multe persoane au fumat iarba. Citește și: Fulgy face ACUZAȚII dupa ce a fost prins drogat:Am fost pe la Alex…

- Mare agitație noaptea trecuta la INML dupa ce Fulgy, baiatul Clejanilor, a fost prins de poliție in timp ce conducea se pare ca sub influența substanțelor interizese. Tanarul de 23 de ani a oferit și primele declarații dupa incident, chiar pe contul sau de socializare.

- Fulgy, baiatul cuplului Viorica și Ionița de la Clejani, a avut probleme cu dependența de droguri și jocuri de noroc. Doua vicii de care se scapa foarte greu chiar și in cazul in care se apeleaza la tratament și specialiști. Din cauza ca incepuse sa consume stupefiante, tanarul a fost trimis in Spania,…

- Interlopul galatean Cristi Ionel Ali, zis „Cristi Spaidar”, care a ingrozit Romania, dupa ce a atacat un doctor și a spintecat un taximetrist, i-a pregatit un loc in celula propriei neveste.

- Baiatul de 12 ani a fost injunghiat pe strada, dupa ce s-a certat cu colegul sau de clasa, mai mare cu un an, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea (IPJ). In acest caz a fost intocmit in acest caz dosar de cercetare penala pentru comiterea infractiunii de loviri sau alte violente.Conflictul…