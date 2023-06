Stiri pe aceeasi tema

- A și-nceput postul inchinat celor ce sunt intre Apostoli mai intai pe scaun sezatori si lumii invatatori, Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Rastimp de așezat, din nou și din nou, cugetul pe Cale, privind și traind „in perspectiva Crucii".In abia-ieșitul de sub tipar Indreptar de ...

- Tradiții și superstiții de lasatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Fetele poarta la gat usturoi sau pelin pentru a le feri de iele Tradiții și superstiții de lasatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Fetele poarta la gat usturoi sau pelin pentru a le feri…

- De saptamana viitoare incepe Postul Sfinților Petru și Pavel. Maine seara este Lasatul Secului De saptamana viitoare incepe Postul Sfinților Petru și Pavel. Pana atunci, duminica, 11 iunie, este Lasatul Secului. In acest an, postul dureaza doua saptamani și jumatate. Tot in aceasta zi este Duminica…

- Lasatul Secului pentru POSTUL Sfinților Petru și Pavel. Duminica Tuturor Sfinților. Reguli pentru credincioși, tradiții Calendar ortodox 2023: De saptamana viitoare incepe Postul Sfinților Petru și Pavel. Pana atunci, duminica, 11 iunie, este Lasatul Secului. In acest an, postul dureaza doua saptamani…

- Duminica intai dupa Rusalii (a Tuturor Sfinților) Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30Zis-a Domnul catre ucenicii Sai: Oricine va marturisi pentru Mine inaintea oamenilor, marturisi-voi și Eu pentru el inaintea Tatalui Meu, Care este in ceruri. Iar de cel care se va lepada de Mine inaintea oamenilor, ...

- Este binecunoscut episodul petrecut in duminica Invierii, cand Mantuitorul Se alatura, incognito, celor doi apostoli aflati in drum spre Emaus, Luca si Cleopa. Se preface ca nu intelege despre ce vorbesc cei doi, ceea ce determina reactia lui Cleopa: „Tu singur esti strain in Ierusalim si nu stii cele…

- Aproximativ 2.000 de credinciosi, alaturi de 90 de preoti, au participat, sambata, in ajunul sarbatorii Floriilor, la un pelerinaj care reaminteste de momentul intrarii lui Hristos in Ierusalim. Conform traditiei, Pelerinajul de Florii s-a desfasurat in Sambata lui Lazar.Dupa oficierea slujbei Vecerniei…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea sfintilor apostoli din cei saptezeci: Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit si Ermis.Dintre acesti sfinti apostoli, Irodion, de care pomeneste marele apostol Pavel, a slujit tuturor sfintilor apostoli. Dupa acestea a fost hirotonit de dansii preot, apoi episcop…