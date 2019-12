„Leadership si integritate” la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a organizat Conferința Internaționala „Balcanii, de la Primul Razboi Mondial la Tratatele de Pace de la Paris (1919-1920). Rolul Consiliului Național Roman din Arad in promovarea drepturilor la autodeterminare pana la afirmarea naționala”. „Universitatea…

- Zeci de programatori din vestul tarii se intrec sambata si duminica la Arad. In cadrul unui maraton de 24 de ore, programatorii vor cauta sa rezolve cele mai importante programe informatice pentru institutii, asociatii dar si firme private. Acest maraton are loc in cadrul primului Hackaton organizat…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a inaugurat lucrarile la noul camin al universitații ce va fi situat in Calea Zimandului, nr. 8, in curtea Facultații de Design. Slujba de sfințire a pietrei de temelie a fost oficiata de catre IPS Timotei Seviciu impreuna cu un sobor de preoți format din prof.univ.dr.…

- Cel mai vechi primar liberal in funcție din țara, Florin Farcașiu, primar al comunei Tarnova de la Revoluție neintrerupt pana acum, și-a pierdut funcția. In urma unei sesizari a A.N.I., el a fost gasit incompatibil, raportul Agenției fiind confirmat de instanța prin decizie definitiva a Inaltei Curți…

- In data de 13 octombrie 2019, la ora 20.00, la Biserica Roșie va avea loc un concert susținut de solistul Thierry Mechler, din Franța. Evenimentul este organizat in cadrul Festivalul Internațional de Orga Timorgelfest. Intrarea este libera. Organizatori sunt Primaria Municipiului Timișoara, Universitatea…

- Studenți, parinți, parlamentari, oficialitați județene și locale, cadre didactice universitare au fost prezenți, sambata dimineața, la deschiderea anului universitar 2019-2020 al Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad. Festivitatea a avut loc in sala festiva din Complexul M al UAV și s-a bucurat de prezența…

- Primarul interimar Calin Bibarț mimeaza interesul pentru realizarea de noi parcuri in Arad, dar in realitate, administrația PNL nu e interesata de spațiile verzi din municipiu. Dovada este situația de pe strada Magurei, din cartierul Aurel Vlaicu, unde autoritațile refuza sa refaca o zona verde, care…

- La Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc lansarea proiectului „EDUBUSINESS – Invata sa fii Antreprenor pentru Viitor! Imbunatatirea calitatii ofertelor educative si a competentelor cadrelor didactice in domeniul antreprenoriatului in vederea cresterii accesului participantilor la invatamant…