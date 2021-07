Le Monde: Afganistanul va deveni din nou un sanctuar al jihadismului internațional? ​Retragerea americanilor din Afganistan favorizeaza împingerea rapida a talibanilor, cu riscul revenirii grupurilor jihadiste în urma lor - scrie cotidianul francez Le Monde, citat de Rador.



Ultimul soldat american va parasi Afganistanul pe 31 august. Aceasta plecare va marca sfârșitul celui mai lung razboi al Statelor Unite, început în octombrie 2001, ca represalii pentru atacurile din 11 Septembrie de la New York și Washington, comise de reteaua Al-Qaida, susținuta de regimul taliban. Administrația Trump și insurgenții islamiști au semnat un &"acord pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

