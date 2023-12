Le Figaro îi face lui Şoşoacă, care visează la o ”Românie mare” până în Ucraina, un portret deloc laudativ Senatoarea romanca Diana Sosoaca, care a crescut in sondaje si se afla pe locul trei, viseaza la o ”Romanie Mare” si agita harti cu o Romanie care se extinde in Bulgaria, in Republica Moldova in Ungaria si pana in Ucraina, o revendicare nationalista care isi are sursa in perioada dintre cele doua razboaie mondiale, scrie Le Figaro. ”Fortele de ordine ucrainene ataca preoti romani! Unde este Guvernul de la Bucuresti? Zelenski, nemernicule, lasa romanii in pace! Ciolacu, le imprumuti bani blestematilor astia de ucraineni? Tradatorule! Iti vinzi natiunea, minti poporul roman la televizor, manipulezi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Publicația franceza Le Figaro i-a facut senatorului Diana Sosoaca un portret deloc magulitor: "Vulgara, agresiva, insultand si vociferand, injurioasa, brutala, binara, demagoga". Articolul, intitulat Diana Șoșoaca, aceasta candidata la președinție care viseaza la o „Romanie mare" extinsa in Ucraina,…

Senatoarea romanca Diana Sosoaca, care a crescut in sondaje si se afla pe locul trei, viseaza la o "Romanie Mare" si agita harti cu o Romanie care se extinde in Bulgaria, in Republica Moldova in Ungaria si pana in Ucraina, o revendicare nationalista care isi are sursa in perioada dintre cele doua razboaie…

