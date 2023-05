Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a din play-off-ul Superligii. Disputa din Banie este extrem de importanta pentru ambele combatante. Liderul are nevoie de un succes pentru a se…

- Arbitrul Florin Andrei va conduce la centru meciul Rapid- Sepsi, care va avea loc vineri, de la ora 20.30, in etapa a opta din Superliga. El va fi ajutat de Ovidiu Artene si Romica Birdes. In Camera VAR se vor afla Radu Petrescu si Cristina Trandafir. Rezerva va fi Ionela Plesu, iar observatori Irina…

- bull; Fotbalistul de 17 ani a inscris pana acum patru goluri in campionat, cate unul in meciurile cu Universitatea Craiova, UTA, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si Rapid. La 17 ani, juniorul Adrian Mazilu, de la Farul Constanta, este cel mai bun tanar atacant din Superliga. Ascensiunea sa fulminanta la nivel…

- Universitatea Craiova si UTA Arad se intalnesc vineri, 10 martie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa 30, ultima din campionatul regular al Superligii. Antrenorul formatiei oaspete, Laszlo Balint, isi doreste enorm ca UTA sa se impuna in jocul din Banie.…

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

- MM Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a analizat lupta pentru accederea in play-off și a laudat-o pe FCU Craiova. Oltenii sunt la 4 puncte in spatele lui Sepsi, dupa ce echipa lui Bergodi a facut 2-2 cu Chindia Targoviște. FCU Craiova a caștigat cu Rapid in aceasta runda, 2-1 in Giulești. MM…