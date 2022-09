Lavrov a primit în cele din urmă o viză pentru pentru SUA Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov si membri ai unei delegatii ruse au obtinut vize pentru a putea participa la sesiunea Adunarii Generale a Natiunilor Unite, citat de Reuters și Agerpres . Menționam ca saptamani in șir Rusia a criticat ca nu elibereaza vize membrilor delegatiei ruse pentru ca acestia sa poata participa la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale. „Astazi, au fost acordate vize lui (Serghei) Lavrov si unui numar dintre cei ce il vor insoti” la Adunarea Generala a ONU, a transmis agentia rusa Interfax , citand Ministerul rus de Externe. Totodata, Moscova a acuzat SUA… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete americane sustin ca Moscova cumpara milioane de proiectile de artilerie și rachete din Coreea de Nord, a relatat New York Times, conform Reuters . Informatia vine dupa ce recent s-a aflat ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana. Oficiali guvernamentali…

- Rusia a cerut SUA 56 de vize pentru a permite ministrului rus de externe Serghei Lavrov si delegatiei sale sa se deplaseze la New York pentru a participa la reuniunea anuala a Adunarii Generale la ONU in aceasta luna, dar pana in prezent nu a primit niciun raspuns, potrivit Reuters. Intr-o scrisoare…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face o vizita de o zi in Rusia, la Soci, pe litoralul Marii Negre. Se va intampla pe 5 august. Presedintia de la Ankara, care a facut anuntul, nu a dat imediat alte detalii. Kremlinul a precizat prin purtatorul sau de cuvant ca Erdogan va fi oaspetele lui…

- Kremlinul a anuntat marti ca Gazprom ar putea cauta sa schimbe conditiile contractelor sale de livrare daca statele occidentale implementeaza un plafon de pret pentru gazul rusesc, transmite Reuters. Liderii grupului celor sapte state puternic industralizate (G7) au fost de acord sa analizeze introducerea…

- Autoritatile vamale elvetiene analizeaza importul a 3,1 tone de aur rusesc in mai, pentru a vedea daca tranzactiile via Marea Britanie incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei, a anuntat vineri Guvernul, transmite Reuters. Datele publicate marti de autoritatile vamale au aratat ca…

- Europa a folosit un arsenal de sancțiuni fara precedent impotriva Moscovei in incercarea de a slabi economia Rusiei și de a-l forța pe Vladimir Putin sa opreasca razboiul din Ucraina, iar pe masura ce embargourile iși fac simțite efectele, Moscova va ravni tot mai mult dupa