Lavinia Șandru s-a dus peste primarul Alen Coliban: un demnitar român care nu iubește România Lavinia Șandru i-a inmanat primarului o diploma prin care sa i se reaminteasca de faptul ca rolul unui edil este de a lupta pentru urbea sa și pentru istoria ei. Protestul a fost determinat de faptul ca primarul Brașovului nu face nici cel mai mic efort pentru ca municipalitatea sa cumpere casa in care a locuit Andrei Mureșanu , locuința in care au fost scrise versurile poeziei „Un rasunet”, care a devenit ”Deșteapta-te, romane!”, imnul de stat al Romaniei. „Cred ca este inadmisibil sa nu miști un deget pentru a incerca sa aduci in patrimoniul orașului unul dintre cele mai semnificative fragmente… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

