- Acid clorhidric si particule de sticla vulcanica sunt trimise in aer, ca urmare a contactului lavei cu apele Oceanului Pacific, relateaza CNN. Acest fenomen este periculos pentru locuitori, putand cauza probleme pulmonare sau iritatii ale ochilor si pielii. In trecut, astfel de fenomene au dus chiar…

- O eruptie exploziva a zguduit joi vulcanul Kilauea din Hawaii trimitand o coloana de cenusa la peste 9.000 de metri in atmosfera, potrivit autoritatilor, informeaza Reuters. Localnicii de pe Insula M...

- Alerta de cod rosu in Hawaii dupa eruptia vulcanului Kilauea. Avertismentul este adresat in primul rand pilotilor, deoarece norul de cenusa este tot mai mare. Pentru prima data de la declansarea eruptiei, la 3 mai, localnicii au primit si ei mesaje SMS care atrag atentia ca fumul si cenusa pot…

- Alerta cod roșu in Hawaii din cauza erupțiilor vulcanului Kilauea. Autoritațile au emis alerta privind calitatea aerului dupa ce prin fisurile aparute in sud-estul Big Island, in zona Lanipuna Gardens, sunt eliberate in atmosfera cantitati ridicate de dioxid de sulf, citeaza Agerpres agențiile internaționale…

- O ''alerta rosie'' privind calitatea aerului a fost emisa luni dupa ce Departamentul de Pompieri din Hawaii a raportat ca prin fisurile aparute in sud-estul Insulei Mari, in zona Lanipuna Gardens situata in apropierea vulcanului Kilauea, sunt eliberate in atmosfera cantitati ridicate…

- Imaginile ce par apocaliptice vin zilele acestea din Hawaii. De o saptamana, vulcanul Kilauea din Hawaii, care a intrat in erupție, impresioneaza pe toata lumea. Torenți de lava, pamantul care se crapa, emanații de gaze toxice, case distruse, vegetație parjolita.

- Explozia puternica produsa miercuri la vulcanul Kilauea ar putea fi prima dintr-o serie mai violenta de eruptii, in urma carora vulcanul ar putea arunca roci pe o distanta de mai multi kilometri, iar orasele din vecinatate ar putea fi acoperite de cenusa vulcanica si fum, avertizeaza Institutul American…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi provocand evacuarea a 1.700 de oameni, transmite EFE. Foto: (c) Terray Sylvester / REUTERS Cutremurul s-a produs la 5 km adancime, la ora locala 12,32,…