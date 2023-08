Stiri pe aceeasi tema

- Omul care a condus lucrarile de reconstructie a Catedralei Notre-Dame din Paris, dupa devastarea acesteia in urma unui incendiu, a suferit un tragic accident in timpul unei drumeții in Pirinei.Confirmarea Președintelui FranțeiGeneralul Jean-Louis Georgelin, responsabilul pentru renovarea catedralei,…

- In urma cu aproape doi ani, Laurette a luat decizia de a se muta in Paris. Vedeta spune ca nu iși mai dorește sa revina in Romania și ca ii este bine in Paris, acolo unde și lucreaza de ceva timp.

- Unii dintre noi avem parte de relații de lunga durata și fericite. Alții, din pacate, nu sunt atat de norocoși, iar in cazul acestora, de cele mai multe ori se termina totul, iar motivul fiind infidelitatea partenerului, sau alte motive. Este și cazul unei tinere din SUA, Alexandra Starr, care a fost…

- O fosta concurenta de la Insula Iubirii și-a gasit liniștea alaturi de un alt barbat. Este vorba despre Hannelore, tanara care a devenit cunoscuta dupa ce a participat la celebra emisiune. Provocarile din timpul show-ului i-a aratat lui Hannelore și fostului ei iubit, Bogdan Ionescu ca nu sunt facuți…

- Invitați la podcastul lui Jorge, Lili Sandu a vorbit și despre fostul ei iubit, Bogdan Stelea, de fața cu actualul ei partener, Silviu Țolu, tatal baiețelului ei. Cei doi au acordat un interviu la dublu, facand declarații amuzante.Lili Sandu este una dintre cele mai cunoscute și indragite vedete din…

- Andreea Antonescu are motive sa radieze de fericire. Vedeta a oferit detalii prețioase despre botezul fetiței ei. Cantareața a dezvaluit ce planuri are, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Andreea Balan iubește din nou și este sa fie mai fericita ca niciodata! De-a lungul timpului, artista a trecut prin dezamagiri și momente dificile insa, in prezent, lucrurile pare ca s-au așezat in viața ei. Vedeta și-a asumat relația cu noul iubit și a facut publice primele imagini alaturi de el.