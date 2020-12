Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Sofia este fiica Biancai Dragușanu și a lui Victor Slav. Micuța are varsta de patru ani și iși petrece timpul atat la mama, cat și la tata. Deseori, aceasta este ingrijita de bunica sa, mama Biancai, care locuiește la Deva. Iata cum arata și cat a crescut micuța Sofia

- Kira Hagi este o adevarata vedeta de cinema la Hollywood, insa nu a uitat de unde a plecat! „Fiica Regelui” a dat dovada de omenie, iar rasplata catre un angajat al benzinariei a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro, care au fost pe urmele tinerei.

- Alexandru Ciucu se lauda ca are mașina noua, dar merge pitit caci nu mai are bani și de mancare. Paparazzii SpyNews.ro au surprins cateva imagini senzaționale cu celebrul creator de moda in fața unui restaurant de fițe.

- Mirel Radoi traiește pe picior mare și nu incearca deloc sa fie discret in privința asta. Se intrece cu nașul Gigi Becali la capitolul mașini de lux. Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu noul bolid de sute de mii de euro al selecționerului.

- In ediția 13 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” am putut descoperi cum se mai distreaza Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, in culisele celui mai indragit show culinar.

- Rudel Obreja s-a gandit sa dea moda printre afaceriști! A ieșit cu prietenii in oraș și a uitat de bunele maniere, dar mai ales, de... incalțaminte? Nu, nu glumim deloc, iar paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație cu fostul sef al boxului romanesc! Ești gata sa le vezi?