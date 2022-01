Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care platforma de investitii si management Roca Investments preia Sarcom, unul dintre cei mai mari producatori de vopsele si lacuri din Romania si producator al brandurilor de vopseluri Sticky si Coral, conform news.ro. "Consiliul Concurentei…

- Holdingul de materiale de construcții ROCA Industry anunța inchiderea cu succes și anticipat a plasamentului privat pentru acțiuni, in urma caruia a fost atrasa suma de 50 milioane lei. Acțiunile urmeaza sa fie listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București la inceputul anului 2022. Plasamentul…

- ”ROCA Management S.R.L., echipa de management a ROCA Investments, anunta ca a devenit primul Administrator de Fond de Investitii Alternative (AFIA) inregistrat in Romania. Decizia de a parcurge acest drum a fost luata pentru a trece la urmatorul nivel de conformitate a activitatii pentru ROCA Management…

- ROCA Investments lanseaza primul sau pilon strategic de dezvoltare, ROCA Industry, un holding de materiale de constructii, care reuneste toate companiile din portofoliul ROCA Investments din acest domeniu de activitate. ROCA Industry este o companie de sine statatoare, al carui model de business…

- ”ROCA Investments lanseaza primul sau pilon strategic de dezvoltare: ROCA Industry, un holding de materiale de constructii, care reuneste toate companiile din portofoliul ROCA Investments din acest domeniu de activitate, cu scopul de a le oferi o strategie comuna si de a asigura sinergii in activitatea…

- New orders in Romania's manufacturing industries increased in nominal terms by 22.3%, between January 1 and September 30, 2021, as against the same period in 2020, the National Institute of Statistics (INS) announced on Friday, agerpres reports. Thus, manufacturers' new orders in the first nine months…

- “ROCA Investments, parte din Impetum Group, anunta semnarea contractului de vanzare-cumparare pentru preluarea integrala a companiei Sarcom, unul dintre cei mai mari producatori de vopsele si lacuri din Romania. Prin aceasta tranzactie supusa aprobarii Consiliului Concurentei, ROCA isi diversifica portofoliul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, suspicioneaza manifestari neconcurențiale pe piața materialelor de construcții din Romania din partea unor operatori straini. In acest sens el s-a adresat președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, caruia ii cere o serie de lamuriri. In primul rand,…