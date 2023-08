Stiri pe aceeasi tema

- Laura Giurcanu a plecat in America Express alaturi de Sanziana Negru și se pare ca au facut o echipa minunata, dupa cum a marturisit influencerița. Despre aceasta experiența, concurenta spune ca a fost cu totul speciala și diferita fața de tot ce a trait pana in prezent.

- Pe rețelele personale de socializare, Sanziana Negru a vorbit despre experiența America Express - Drumul Aurului. Influencerița le-a explicat fanilor ei ce a invațat din aceasta aventura la care a participat de curand. Iata ce dezvaluiri a facut vedeta!

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt doua dintre cele mai iubite influencerițe din Romania! Dincolo de viața profesionala, acolo unde, uneori, au proiecte impreuna, cele doua sunt prietene extrem de bune și au facut echipa in noul sezon al emisiunii America Express - Drumul Soarelui. Ce spune Sanziana…

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Dupa cateva saptamani bune petrecute unul departe de celalalt, pentru ca influencerița a concurat in America Express - Drumul Soarelui, cei doi indragostiți se bucura acum de o binemeritata vacanța.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda participa impreuna la America Express 2024. Filmarile s-au incheiat, iar aceștia s-au intors recent in Romania. Aceștia au vorbit despre experiența pe care au avut-o la filmari.„E mult de povestit! A fost interesant, dar nu putem sa dam multe din casa, pentru ca avem…

- Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, filmat chiar in aeroport inainte de plecarea concurenților in America Express, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au vorbit despre ce și-au pus in bahajele pentru competiție. Iata ce marturisiri au facut cele doua influencerițe!

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru vor pleca joi, 25 mai pe Drumul Soarelui in America Express 2024, alaturi de alte 8 echipe. Fosta concurenta de la Survivor Romania a facut noi declarații despre competiția in care iși dorea sa intre de foarte multa vreme.„Stiam emisiunea, stiam formatul, urmarisem,…

- Cine sunt Laura Giurcanu si Sanziana Negru, noile concurente de la America Express 2024. Doar cateva zile ii despart pe cei care au acceptat provocarea de plecarea pe Drumul Soarelui. Noul sezon ii va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, un traseu dificil la capatul caruia așteapta un premiu in…