- Laura Cosoi si sotul sau asteapta cu mare nerabdare venirea pe lume a fetitei lor. Micuta mai are cateva luni pana va vedea lumina zilei, iar parintii ei nu stiu cum sa faca sa treaca timpul mai repede.

- Viața nu a fost deloc ușoara pentru o tanara studenta. Dupa ce a fost victima unui abuz, ea a ajuns sa cantareasca mai puțin de 31 de kilograme. Și-a dat, insa, seama ca viața ii este pusa in pericol, așa ca și-a schimbat stilul de viața.

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…

- Laura Cosoi trece, in aceasta perioada, prin cea mai frumoasa perioada a vieții ei. Cu toate acestea, uneori, frumoasa graviduța reușește sa aiba... suparari cat se poate de serioase, motiv pentru a face gesturi care sunt jenante pentru statutul ei de vedeta.

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…