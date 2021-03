Laura Cosoi, rețeta specială de cartof copți Daca aveați impresia ca vedetele din showbiz-ul romanesc nu obișnuiesc sa gateasca din lipsa de timp sau de pricepere, va inșelați. Actrița Laura Cosoi a impartașit fanilor o rețeta delicioasa preparata din cateva ingrediente simple, pe care le avem cu toții in bucatarie. Citește gratuit ediția de martie a revistei Unica. O gasești AICI Preparatul se numește “cartof copt doua ori cu sos de muștar și miere” și il puteți incerca cu ajutorul rețetei urmatoare: Ingrediente: 6-8 cartofi, 100 g branza de vaci, 100 g telemea rasa, 2-3 linguri de smantana sau de iaurt, 4 linguri de cașcaval ras, 3-4 fire… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

