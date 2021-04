Stiri pe aceeasi tema

- Conform Ziare.com , Colegiul Parchetului European a numit deja procurori delegați in 10 state, iar procedurile de selecție din celelalte state membre sunt in curs. Informația a fost transmisa de Kovesi printr-un comunicat de presa.Biroul Procurorului General European (EPPO) are jurisdicție in 22 de…

- Pe 10 martie ar urma sa debuteze recensamantul de proba Guvernul propune amanarea recensamantului pentru anul urmator Anul acesta ar fi trebuit sa se desfasoare un nou recensamant al populatiei si locuintelor. In schimb, autoritatile propun, printr un proiect de ordonanta aflat in dezbatere publica,…

- Procurorul-sef european Laura Kovesi a respins ca nepotrivite șapte din cele zece propuneri ale Bulgariei pentru posturile de procurori delegati la Parchetul European (EPPO). Motivația a fost ca acești candidati nu au calificarea si experienta necesare, conform agenției bulgare de presa BTA. Sofia a…

- Laura Codruța Kovesi a refuzat 7 din cele 10 propuneri ale Bulgariei pentru funcția de procuror european delegat, pe motiv ca anchetatorii proppuși nu dețin calificarea și experiența necesare pentru o astfelde funcție. Procurorul șef european a trimis ministerului de Justiție din Bulgaria o scrisoare…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat joi ca, asa cum arata proiectul de buget pe anul 2021, Directia Nationala Anticoruptie nu-si poate desfasura activitatea "in bune conditii". "Referitor la buget, noi am cerut o suma care sa ne permita desfasurarea in bune conditii a activitatii.…

- Aflata într-o vizita oficiala la Bruxelles, președinta țarii, Maia Sandu, a avut o întrvedere cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European Cei doi oficiali au discutat despre nevoia de a impulsiona reformele din sistemul justiției în Republica Moldova.…

- Procurorul-șef european, Laura Codruța Koveși, a avut o intrevedere cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Cele doua au discutat despre o posibila colaborare intre Parchetul European și instituțiile de la Chișinau pentru a combate mai eficient corupția. „Am avut astazi, la Bruxelles,…