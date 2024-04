Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul european Laura Codruța Kovesi a afirmat in fața Parlamentului European ca, din cauza legislației naționale din Grecia, nu a fost posibil sa investigheze toate aspectele tragediei feroviare de la Tempi, din februarie 2023, cand 57 de oameni și-au pierdut viața in urma ciocnirii a doua trenuri,…

- Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, in Parlamentul European, ca procurorii instituției pe care o conduce au constatat un prejudiciu de peste 19 de miliarde de euro in cele aproape 2.000 de dosare de frauda pe care le ancheteaza, relateaza Știrile TVR. „La…

- Modul in care gestionam deșeurile provenite din ambalaje este, fara indoiala, o problema și o provocare pentru care trebuie sa gasim soluție. Iar soluția trebuie sa fie una care sa ne ofere siguranța ca nu lasam moștenire, generațiilor viitoare, o problema și mai mare decat cea pe care o avem azi. Consumam…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a facut recent o declarație incredibila, pentru site-ul de investigatii Follow the Money despre fondurile europene rulate in Delta Dunarii, care ar putea arunca in aer clasa politica de la noi. Laura Codruța Kovesi a spus ca in 2023 Parchetul European…

- De aceea, Comisia și Parlamentul European ar evita in ultima vreme sa trimita sesizari despre cazuri de frauda catre Parchetul European. In replica, Laura Kovesi spune ca instituția a fost inca de la inceput „bugetata deficitar și nerealist” și ca doar in 2023, parchetul a procesat peste 4.000 de rapoarte…

- Procurorul șef al Uniunii Europene, Laura Codruța Kovesi, a dezvaluit ca investigațiile asupra tragicului accident feroviar din Grecia sunt impiedicate chiar de catre autoritațile elene. Accidentul de anul trecut a cauzat moartea a 57 persoane, starnind ingrijorari privind siguranța feroviara și responsabilitatea…

- Procurorul șef al UE, Laura Codruța Kovesi, a declarat ca autoritațile elene ridica obstacole in ancheta ei cu privire la accidentul feroviar de anul trecut, in care au murit 57 de persoane. „Suntem blocați sa aflam adevarul și sa aplicam dreptatea. Pentru ca, daca ți se interzice sa faci investigații,…

- Guvernul grec condus de premierul de dreapta Kyriakos Mitsotakis a calificat joi drept "calomnioasa" si un "complot politic impotriva Partidului Popular European" (PPE) o rezolutie a Parlamentului European care atrage atentia asupra "amenintarilor foarte serioase asupra valorilor UE in Grecia" si asupra…