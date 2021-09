Lansarea unui volum mult așteptat: „Trecerea la prostocrație” Lansarea volumului „Trecerea la prostocrație”, eveniment mult așteptat de cititorii cotidianul dar și de oameni politici și reprezentanți ai societații civile, se intampla miercuri, 15 septembrie. In ziua in care pe vremuri incepeau școlile, cotidianul incepe un nou capitol. Lanseaza acest volum coordonat de Cornel Nistorescu și Octavian Știreanu, volum care cuprinde o serie de articole publicate in ziarul cotidianul și pe cotidianul.ro. Textele, adunate intr-o antologie, arata ca jurnaliștii cotidianul.ro și colaboratorii publicației noastre și-au facut datoria, afirma directorul cotidianul,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

