Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, nu crede ca exista un pericol de escaladare sau destabilizare a situatiei din Transnistria, in contextul convocarii, pentru miercuri, a „Congresului deputatilor de toate nivelurile”, un for convocat la Tiraspol pentru luarea unor decizii exceptionale.…

- Dupa invazia Rusiei in Ucraina, tensiunile au escaladat in regiunea separatista Transnistria, o fașie de 30 de km lațime intre Ucraina și Republica Moldova. Aici este programat, in 28 februarie, un congres extraordinar al parlamentarilor din regiune, in urma carora puterea de la Tiraspol (capitala Transnistriei)…

- Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova, a explicat intr-un interviu pentru Observator ce a insemna din punct de vedere politic și militar o eventuala anexare a Transnistriei de catre Rusia. Aceste planuri nu sunt noi și i-au fost prezentate lui Vladimir Putin inca din 2006, insa…

- Filmul „Sleeping Dogs”, un film cu caștigatorul Oscar-ului Russell Crowe, bazat pe o carte a autorului roman Eugen Ovidiu Chirovici, urmeaza sa fie lansat in cinematografele din SUA pe 22 martie 2024, transmite, miercuri, Ambasada SUA la București. Filmul „Sleeping Dogs” urmarește povestea unui fost…

- Expozitia "Cei noi/Graduate Curated", dedicata studentilor din anii terminali si absolventilor din ultimii trei ani (2021-2023), de la toate specializarile - pictura, grafica, sculptura, ceramica, arta murala, foto-video, design vestimentar si industrial, va fi organizata la Muzeul de Arta Recenta din…

- Procesul in care cunoscutul trapper, Gheboasa, pe numele real Gabriel Gavris, a contestat amenda primit pentru ca a injurat pe scena festivalului Untold a avut, in 31 ianuarie, primul termen la Judectoria Cluj-Napoca. Atat cele doua avocate, angajate de Gheboasa, cat si consilierul juridic al Jandarmeriei,…

- Asa-zisele forte ale Federatiei Ruse de mentinere a pacii in Transnistria sunt acuzate ca au incalcat flagrant angajamentele asumate in cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC), relateaza joi publicatia Ziarul National din Chisinau, noteaza Agerpres. Militarii rusi, cu acordul regimului separatist…

- Liviu Rebreanu spunea in discursul susținut la Academia Romana, ca „Țaranul e inceputul și sfarșitul. Numai pentru ca am fost un neam pașnic de țarani am putut sa ne pastram ființa și pamantul”. Sub cupola acestor cuvinte, la Arhivele Naționale Bistrița-Nasaud a fost inaugurata o impresionanta expoziție…