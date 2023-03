Lamborghini și-a prezentat primul model hibrid. Revuelto are patru motoare și atinge 350 de km/h VIDEO Producatorul auto italian Lamborghini a anunțat o premiera in istoria sa de 60 de ani: primul model hibrid plung-in, denumit Revuelto. Noul model are un motor de 12 cilindri pe benzina și trei motoare electrice, cele doua sisteme insumand 1.015 cai putere, relateaza CNN. Viteza maxima pe care o va putea atinge este de 350 de km/h. Modelul hibrid se va putea incarca și la priza. Revuelto are transmisia poziționata in spatele motorului pentru a face loc bateriilor, astfel ca, in ciuda acumulatorilor grei, va pastra o distribuție optima a greutații. De asemenea, bateriile se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

