Lagarde: Inflaţia se va menţine ridicată pe termen scurt în zona euro; creşterea dobînzii cheie cu 0,5 puncte procentuale, tot mai probabilă BCE a majorat deja dobanzile cu 3 puncte procentuale din iulie anul trecut si, in esenta, a promis inca o crestere de jumatate de punct procentual pe 16 martie, dar investitorii au anticipat recent o majorare si mai mare, avand in vedere datele despre inflatie. Lagarde a spus ca cresterea semnalata este acum ”foarte foarte probabila”, dar ea a avertizat, de asemenea, ca inflatia subiacenta, care filtreaza preturile volatile ale alimentelor si carburantilor, ar putea ramane incomod de ridicata, chiar daca rata inflatiei generale va scadea in lunile urmatoare. ”Pe termen scurt, inflatia de baza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

