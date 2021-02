Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii permanenți ai Romaniei, Bulgariei, Estoniei, Lituaniei și Sloveniei pe langa Uniunea Europeana solicita Comisiei Europene sa intervina, dupa ce Marea Britanie a stabilit taxe discriminatorii pentru obtinerea vizelor de catre cetațenii romani , bulgari, estoni, lituanieni și sloveni, informeaza…

- In 2020, o copila de 13 ani a dus pe lume propriul copil! Nicoleta Dumitrescu Potrivit unor date facute publice la inceputul acestui an, Romania se situeaza pe primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește nașterile in randul mamelor adolescente. Studiul a fost realizat de catre UNICEF…

- La data de 1 ianuarie 2007, Romania si Bulgaria au devenit membre ale Uniunii EuropeneAderarea Romaniei la Uniunea Europeana a avut loc la 1 ianuarie 2007. Aceasta data a fost propusa la summitul de la Salonic din 2003 si confirmata la Bruxelles pe 18 iunie 2004. Raportul de tara privind progresele…

- Cand o vezi prima oara, ai senzatia ca a venit intr-o vacanta in Romania si, ce sa vezi, tanara cu aspect exotic incepe sa-ti vorbeasca pe limba ta, te intelege perfect si ar putea sa-ti fie ghid prin propria tara ca si cum ar fi a ei. Niste intorsaturi ale destinului au adus-o pe meleagurile noastre…

- Bulgaria este din nou cea mai saraca tara din Uniunea Europeana. Datele provin din cel mai recent sondaj al Eurostat, citat de Agentia Focus. Croatia este in urma Bulgariei. Datele Eurostat arata ca noua state membre sunt peste media pentru Uniunea Europeana in ceea ce priveste bunastarea materiala…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa, candidat pentru un nou mandat, a declarat joi, facand o sinteza succinta a guvernarii Orban, ca economia tarii isi revine rapid datorita masurilor bune luate de PNL, investitiile din 2020 fiind cu 6,9 miliarde de lei mai mari decat in anul 2019, respectiv de peste 30 de miliarde…

- Economia mondiala a suferit in perioada pandemica, iar afacerile cele mai afectate au fost cele deținute de femei. Nu putem vorbi de un mod eronat de conducere a business-ului de catre femei, ci din contra faptul ca acestea dețin un numar crescut de afaceri și impactul crizei a fost unul mult mai amplu.…