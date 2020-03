Stiri pe aceeasi tema

- Linia de testare COVID-19 implementata de Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava a fost pusa in funcțiune la Spitalul Județean Suceava și s-au facut, cu succes, dupa cum a precizat prorectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, primele teste comparative in vederea certificarii. O ...

- Medicii stomatologi din Suceava se opun transformarii Spitalului Județean Suceava in spital pentru tratarea celor infectați cu COVID-19. ”Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Suceava este alaturi de toti cei care sustin ca Spitalul Judetean Suceava, cea mai mare unitate medicala din judet…

- Managerul interimar al Spitalului Judetean Suceava, Florin Filip, a declarat pentru Radio Top ca luni sau marti va fi pus in functiune echipamentul de testare rapida a COVID 19, echipament pus la dispozitie de universitatea suceveana. Testele vor fi facute de specialisti din cadrul Spitalului Judetean…

- Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur a fost testat pt. COVID 19, iar rezultatul testului este pozitiv. Șeful administrației județene a fost internat aseara la Spitalul Județean Suceava. El spune ca este optimist și ca are incredere in medicii de aici, care il vor ajuta sa se trateze. Comunicatul…

- Medicii au reclamat ca nu s-au luat masuri reale de prevenție pentru infectare cu coronavirus, ca nu exista dotare pentru asigurarea prevenției, precum și ca 30 de cadre medicale ar fi fost obligate sa participe la raportul de garda intr-o incapere de dimensiuni mici și sa viziteze saloanele, scrie…

- 18 medici si 9 asistenti medicali din Spitalul Judetean Suceava sunt confirmați pozitiv la infectia cu noul coronavirus. Aceștia sunt internati in sectia extinsa de Boli Infectioase. „Situatia cazurilor pozitive de COVID-19 in randul personalului medical de la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan…

- Adrian Streinu Cercel, șeful Spitalului Matei Balș, a vorbit, in exclusivitate pentru Observator Antena 1, la Alessandra Stoicescu, despre scenariul limitarii circulației in Romania, precizand ca „suntem destul de aproape”, avand in vedere ca „se așteapta la o creștere rapida a infecțiilor cu COVID-19”.Citește…

- Un test rapid pentru depistareacoronavirusului a fost realizat de cercetatorii chinezi și estedeja folosit ca masura de confirmare a testului clasic. Acestanecesita doar cateva picaturi de sange din degetul pacientuluiiar rezultatul vine in 15 minute. Testul arata prezența in sangea anticorpilor la…