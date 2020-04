Stiri pe aceeasi tema

- Slujbele de Paște s-au desfașurat peste tot, pentru prima data, in absența credincioșilor. Iar sute de milioane de catolici le-au urmarit de acasa, pe internet sau la televizor. Sobrietatea a caracterizat toate slujbele din aceasta saptamana a Paștelui catolic.

- Papa Francisc a rostit un mesaj catre cei 1,2 miliarde de catolici din intreaga lume, cu ocazia Sarbatorilor Pascale. „Pentru mulți, acest Paște este unul al solitudinii, trait in durerea și greutațile provocate de pandemie. Pentru mulți, statul acasa a fost o oportunitate de a reflecta, de a se retrage…

