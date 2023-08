Agenții vamali de la Vama Isaccea – Orlivka (Ucraina) au descoperit in mai multe camioane inmatriculate in Ucraina, care veneau din Turcia, marfuri de contrabanda „Made in China”, in valoare de peste 10 milioane de lei. Activitatea gruparilor de contrabanda cu produse contrafacute sub numele unor marci celebre, precum „Chanel” sau „Adidas”, continua și in zona puternic bombardata de catre Rusia in ultima perioada, la Vama dintre Isaccea și localitatea ucraineana Orlivka, aflata in apropierea celor doua porturi bombardate de ruși, Reni și Ismail. Inspectorii vamali din cadrul Direcției Regionale…