Pericol important pe Dunare, dupa ce o nava germana s-a scufundat la granița dintre Serbia și Croația. Nava conținea 1.000 de tone de ingrașamant cu azot. „Este un risc ecologic major care se poate intinde pe perioada lunga de timp. E iarna, apele reci, dizolvarea de catre plante este lenta și posibil sa avem un […]