La un click distanţă, pentru viaţă „Noi suntem pregatiti! Noi suntem gata sa va ajutam!”, ne reamintesc salvatorii de la ISU Prahova. Numai ca, pana sa intervina ei, trebuie sa-ti acorzi, sau, dupa caz, sa acorzi ajutor si semenilor. Acesta este si motivul pentru care pompierii prahoveni ne indeamna sa accesam platforma fiipregatit.ro. „Aceasta este pentru a te ajuta sa te informezi, de la planificarea evacuarii la constituirea unui kit de urgența și pana la invațarea masurilor de prevenire și a comportamentului pe care sa-l ai in cazul producerii unor dezastre naturale sau alte situații de urgența.Platforma iți pune la dispoziție… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

