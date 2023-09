Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, m-am adresat liderilor care participa la Summitul celor Trei Mari, o regiune mare care este una dintre sursele puterii europene. Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica sunt toate tari din partea noastra de Europa. Reuniunea la nivel inalt a avut loc in Romania, iar eu am facut apel…

- La Summitul de la București vor fi adoptate decizii privind consolidarea și diversificarea instrumentelor financiare ale Inițiativei și privind direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea interconectarilor transfrontaliere in domeniul infrastructurii de transporturi, energie și digitalizarii.

- Premierul ucrainean avertizeaza Romania și NATO: 'Rusii sunt pirati in Marea Neagra si testeaza capacitatile NATO si unitatea NATO!'Denys Shmyhal, premierul Ucrainei, aflat vineri la Bucuresti, afirma ca rusii ”sunt pirati in Marea Neagra si testeaza capacitatile NATO si unitatea NATO” in aceasta…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…

- Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, a anunțat o informație-bomba legata de cel mai fierbinte punct din Europa in acest moment: razboul din Ucraina. Anca Alexandrescu a anunțat ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent intr-o vizita la București. Iar…

- Autoritațile romane ar trebui sa aiba o reacție ferma, pentru a-l pune la punct pe premierul Ungariei, Viktor Orban, declara eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP. Tomac propune ca accesul lui Orban pe teritoriul Romaniei sa fie interzis. Eugen Tomac critica discursul lui Viktor Orban de la Baile…

- Deși, inca nu a formulat o cerere oficiala pentru utilizarea porturilor romanești de la Marea Neagra, Kievul conteaza pe sustinerea țarii noastre pentru reluarea exporturilor. Guvernul de la București a anunțat ca ramanem angajați in a ajuta Ucraina.

- Numarul doi din Alianța Nord-Atlantica a spus ca „inca ne zbatem la periferia Europei, ințelegerile negociate la momentul aderarii nu au fost respectate, iar problema Schengen este o imensa nedreptate pentru Romania”. Geoana a mai spus ca actualul sistem politic și-a atins limitele și trebuie schimbat. ”Viitorul…