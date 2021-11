Stiri pe aceeasi tema

- Usile de la sectia ATI COVID a Spitalului Judetean Braila sunt cu 10 centimetri mai inguste decat paturile. Astfel ca, in cazul unei evacuari de urgenta, singura solutie e ca bolnavul sa fie asezat pe o targa. Prefectura si ISU nu sunt de acord cu solutia gasita de conducerea spitalului si solicita…

- Potrivit medicilor, pacienții au ajuns cu ambulanța la spital, in stop cardio-respirator și, din nefericire, in ciuda manevrelor de resuscitare, nu au mai putut fi salvați. In ultimele 24 de ore, la Spitalul de Urgența din Craiova au murit 9 pacienți Covid-19. In total, in unitatea medicala sunt internați…

