- Florin Salam a fost reținut joi dimineața de poliție intr-un dosar de inșelaciune. Celebrul cantareț a fost dus la audieri dupa ce in ultima perioada s-a confruntat cu mai multe probleme cu legea.

- Informații de ultim moment in scandalul in care este implicat Florin Salam. Manelistul ar fi ajuns din greșeala in aceeași camera de hotel cu dama de companie! Avocata artistului, Beatrice Comaniceanu, a facut declarații despre incidentul in care este implicat clientul ei.

- Cantarețul de manele Florin Salam a declarat marți seara, 16 ianuarie, dupa ce a fost audiat la Poliție in calitate de martor, ca nu o cunoaște pe tanara de 23 de ani care l-a acuzat ca a lovit-o in fostul hotel Intercontinental din București.Intrebat de jurnaliști daca a fost santajat cu bani, Florin…

- Florin Salam a fost audiat in aceasta seara, la Secția 1 de Poliție. El este acuzat ca a batut o femeie, cunoscuta ca fiind dama de companie, intr-un hotel din București. Alaturi de el s-au prezentat la secția de poliție soția sa, Roxana, și avocata lui, Beatrice Comaniceanu. La ieșire din secția de…

- "La data de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin plangere scrisa, de catre o tanara, in varsta de 23 de ani, cu privire la faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 18.30, in timp ce se afla intr-o camera…