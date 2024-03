Hubert Thuma: „Am insistat pe campaniile de prevenție pentru sănătatea ilfovenilor” ”Am insistat pe campaniile de prevenție, știind cat de importanta este sanatatea pentru fiecare cetațean”, spune președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Campaniile de prevenție In acest sens, președintele Consiliului Județean Ilfov a coordonat mai multe campanii de prevenție: screening și tratament pentru tuberculoza, in cadrul careia peste 2000 de persoane au beneficiat de consultații gratuite; screening pentru cancerul colorectal pentru prevenție și depistare timpurie, diagnostic și tratament, cu consultații gratuite. O campanie apreciata este și cea de prevenție a cancerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

